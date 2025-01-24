СК завершил следствие по делу экс-начальника управления планирования связи ВС РФ

20 января СК РФ сообщил о завершении следственных действий по делу против генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Шамарин был арестован 23 мая. Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил взятку размером 36 млн руб. от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной а увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Другие фигуранты также были арестованы, писали «РИА Новости».