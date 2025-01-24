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СК завершил следствие по делу экс-начальника управления планирования связи ВС РФ

Ведомости

Следствие по делу против бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Александра Оглоблина завершено, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что с 2016 г. по 2021 г. при исполнении гособоронзаказа Минобороны РФ были заключены госконтракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» на поставку устройств связи, их общая стоимость составляла более 1,2 млрд руб. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина. В указанный период, как полагает следствие, Оглоблин получил от представителей «Телта» 12 млн руб. взятки за общее покровительство. В конце октября 2024 г. Оглоблин был арестован.

20 января СК РФ сообщил о завершении следственных действий по делу против генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Шамарин был арестован 23 мая. Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил взятку размером 36 млн руб. от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной а увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Другие фигуранты также были арестованы, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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