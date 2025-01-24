СК завершил следствие по делу экс-начальника управления планирования связи ВС РФ
Следствие по делу против бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Александра Оглоблина завершено, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Установлено, что с 2016 г. по 2021 г. при исполнении гособоронзаказа Минобороны РФ были заключены госконтракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» на поставку устройств связи, их общая стоимость составляла более 1,2 млрд руб. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина. В указанный период, как полагает следствие, Оглоблин получил от представителей «Телта» 12 млн руб. взятки за общее покровительство. В конце октября 2024 г. Оглоблин был арестован.
20 января СК РФ сообщил о завершении следственных действий по делу против генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Шамарин был арестован 23 мая. Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил взятку размером 36 млн руб. от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной а увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Другие фигуранты также были арестованы, писали «РИА Новости».