На дне Байкала обнаружили три электросамоката компании «Юрент»

24 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости законодательного регулирования использования электросамокатов. Она пояснила, что законопроект о штрафных санкциях за нарушения правил использования электросамокатов планируется рассмотреть и принять в ходе осенней парламентской сессии.