На дне Байкала обнаружили три электросамоката компании «Юрент»
В районе города Слюдянка Иркутской области на дне озера Байкал обнаружили три электросамоката компании «Юрент». Об этом сообщили в Telegram-канале Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Партнер организации «Юрент», индивидуальный предприниматель, пояснил, что инцидент произошел в ночное время 27 июля.
В сообщении прокуратуры говорится, что самокаты самостоятельно извлекли из воды, нарушителей привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 руб.
24 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости законодательного регулирования использования электросамокатов. Она пояснила, что законопроект о штрафных санкциях за нарушения правил использования электросамокатов планируется рассмотреть и принять в ходе осенней парламентской сессии.