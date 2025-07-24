Матвиенко: штрафы для водителей электросамокатов могут ввести уже осенью

25 июля 2023 г. Матвиенко высказала мнение, что запрещать удобный способ передвижения не является решением проблемы. Она отметила наличие в действующем законодательстве норм, регулирующих движение самокатов, подчеркнув необходимость обеспечения их соблюдения. Тогда она выступила за установку номеров на самокаты в целях идентификации граждан.