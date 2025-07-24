Матвиенко: штрафы для водителей электросамокатов могут ввести уже осенью
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости законодательного регулирования использования электросамокатов, сообщает ТАСС.
Матвиенко пояснила, что законопроект о штрафных санкциях за нарушения правил использования электросамокатов планируется рассмотреть и принять в ходе осенней парламентской сессии.
Председатель также обратила внимание на участившиеся инциденты с электросамокатами. Спикер отметила, что, несмотря на практичность такого транспорта, его использование требует правового контроля. Недопустимо ставить под угрозу людей ради личного удобства, отметила председатель.
25 июля 2023 г. Матвиенко высказала мнение, что запрещать удобный способ передвижения не является решением проблемы. Она отметила наличие в действующем законодательстве норм, регулирующих движение самокатов, подчеркнув необходимость обеспечения их соблюдения. Тогда она выступила за установку номеров на самокаты в целях идентификации граждан.