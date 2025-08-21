Лесные пожары в ЕС в 2025 году охватили более 1 млн га территорий
Лесные пожары в Евросоюзе в 2025 г. охватили более 1 млн га, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2006 г. Об этом пишет Yahoo.
Испания оказалась самой пострадавшей страной: здесь сгорело более 400 000 га леса, что составляет почти 40% всех пожаров в ЕС. Пожары на западе страны унесли жизни четырех человек. Португалия, которая в 2017 г. пострадала больше всех в ЕС, снова столкнулась с масштабными возгораниями. С начала года там выгорело почти 274 000 га.
В Румынии сгорело 126 000 га леса, во Франции – 35 600 га, в основном в южном регионе Од, где крупный пожар разгорелся в начале августа.
Отмечается, что к 19 августа пожары в 22 из 27 стран ЕС привели к выбросу 35 мегатонн углекислого газа, что близко к рекорду 2017 г. в 41 мегатонну.
По предварительным данным AFP, всего в результате пожаров в ЕС в 2025 г. погибли 10 человек: двое на Кипре, один во Франции и семеро на Пиренейском полуострове.
12 августа в Черногории вспыхнули новые очаги лесных пожаров, охватившие сразу несколько муниципалитетов. Правительство Черногории заявило, что в условиях аномально высоких температур, сильного ветра и продолжительной засухи имеющихся сил и средств недостаточно для борьбы с огнем. В связи с этим власти намерены обратиться за помощью к НАТО, чтобы привлечь дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров в труднодоступных районах.