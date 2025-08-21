Лесные пожары в ЕС в 2025 году охватили более 1 млн га территорий

Испания оказалась самой пострадавшей страной: здесь сгорело более 400 000 га леса, что составляет почти 40% всех пожаров в ЕС. Пожары на западе страны унесли жизни четырех человек. Португалия, которая в 2017 г. пострадала больше всех в ЕС, снова столкнулась с масштабными возгораниями. С начала года там выгорело почти 274 000 га.