Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лесные пожары в ЕС в 2025 году охватили более 1 млн га территорий

Ведомости

Лесные пожары в Евросоюзе в 2025 г. охватили более 1 млн га, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2006 г. Об этом пишет Yahoo.

Испания оказалась самой пострадавшей страной: здесь сгорело более 400 000 га леса, что составляет почти 40% всех пожаров в ЕС. Пожары на западе страны унесли жизни четырех человек. Португалия, которая в 2017 г. пострадала больше всех в ЕС, снова столкнулась с масштабными возгораниями. С начала года там выгорело почти 274 000 га.

В Румынии сгорело 126 000 га леса, во Франции – 35 600 га, в основном в южном регионе Од, где крупный пожар разгорелся в начале августа.

Отмечается, что к 19 августа пожары в 22 из 27 стран ЕС привели к выбросу 35 мегатонн углекислого газа, что близко к рекорду 2017 г. в 41 мегатонну.

По предварительным данным AFP, всего в результате пожаров в ЕС в 2025 г. погибли 10 человек: двое на Кипре, один во Франции и семеро на Пиренейском полуострове.

12 августа в Черногории вспыхнули новые очаги лесных пожаров, охватившие сразу несколько муниципалитетов. Правительство Черногории заявило, что в условиях аномально высоких температур, сильного ветра и продолжительной засухи имеющихся сил и средств недостаточно для борьбы с огнем. В связи с этим власти намерены обратиться за помощью к НАТО, чтобы привлечь дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров в труднодоступных районах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных