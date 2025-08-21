В Вологде археологи нашли фундамент крепости времен Ивана Грозного
Во время реконструкции улицы Мира в Вологде археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и, предположительно, Благовещенской башни. Об этом сообщил мэр города Сергей Жестянников в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в институт археологии РАН. По его словам, все работы на объекте ведутся с особым вниманием к сохранению культурного наследия.
На данный момент реконструкция идет на участке улицы Мира от улицы Герцена до проспекта Победы. В октябре специалисты перейдут к следующему отрезку – от проспекта Победы до улицы Сергея Орлова.
Ранее на Троицком раскопе в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальную свинцовую печать начала XI в. На одной стороне буллы изображен святой Георгий, на другой – человек в плаще и остроконечном шлеме с надписью «Ярослав – князь русский». Находка атрибутирована князю Ярославу Мудрому.