Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу 1 марта 2027 года

Об изменениях в процессе медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, с 1 сентября сообщал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, среди нововведений – рост интервала между двумя продувами алкотестером. в настоящее время он составляет 15-20 мин, а с 1 сентября будет 15-25 мин. Также установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ – в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. Если же человек не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь.