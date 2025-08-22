Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу 1 марта 2027 года
Порядок медосвидетельствования водителей вступит в силу 1 марта 2027 г. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», – указано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что изменений в порядок медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября, как прежде сообщали СМИ, внесено не будет.
Об изменениях в процессе медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, с 1 сентября сообщал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, среди нововведений – рост интервала между двумя продувами алкотестером. в настоящее время он составляет 15-20 мин, а с 1 сентября будет 15-25 мин. Также установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ – в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. Если же человек не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь.