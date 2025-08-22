Газета
Главная / Общество /

ФСБ ликвидировала в Крыму сеть мошеннических узлов связи

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы, которая по указанию украинских кураторов обеспечивала работу сети узлов связи для мошеннических звонков россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

В Симферополе задержали двух организаторов – мужчин 1988 и 2005 годов рождения, прибывших из Татарстана. По данным спецслужбы, они арендовали квартиры для размещения SIM-боксов и ежедневно обслуживали оборудование. При обысках изъяты три 32-портовых сим-бокса, 11 GSM-шлюзов, более 800 SIM-карт, ноутбуки и мобильные телефоны.

Правоохранители установили, что злоумышленники под видом сотрудников операторов связи получали у россиян коды доступа к «Госуслугам», после чего оформляли микрокредиты на их имя, а затем требовали перевести деньги на «безопасные счета». «Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере $600 еженедельно, а также компенсировалась стоимость аренды жилья», – добавили в пресс-службе.

К работе также привлекались подростки 15 и 17 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении всех участников к уголовной ответственности.

ФСБ призвала граждан к бдительности и напомнила, что сотрудники ведомств никогда не звонят с требованиями перевести деньги или передать их курьерам.

11 августа ФСБ России рассказала, что для избежания обмана со стороны украинских спецслужб по телефону необходимо сбрасывать трубку и предостерегаться «безопасной работы».

При первом контакте по телефону следует под любым предлогом прервать разговор, сообщив о намерении перезвонить. После сброса рекомендуется совершить обратный звонок на тот же номер. В ФСБ указывают, что часто после такого действия трубку снимают иные лица, что объясняется использованием программ подмены телефонных номеров. Таким образом, обратный вызов направляется уже к фактическому владельцу номера.

Украинские спецслужбы начали использовать мошеннические методы для обмана граждан России после начала российской спецоперации. Нередко жертвами мошенников становятся пенсионеры. После совершения кражи жертв шантажируют и призывают к совершению терактов.

