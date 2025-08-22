ФСБ ликвидировала в Крыму сеть мошеннических узлов связи

Правоохранители установили, что злоумышленники под видом сотрудников операторов связи получали у россиян коды доступа к «Госуслугам», после чего оформляли микрокредиты на их имя, а затем требовали перевести деньги на «безопасные счета». «Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере $600 еженедельно, а также компенсировалась стоимость аренды жилья», – добавили в пресс-службе.