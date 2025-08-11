ФСБ рассказала, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб

При первом контакте по телефону следует под любым предлогом прервать разговор, сообщив о намерении перезвонить. После сброса рекомендуется совершить обратный звонок на тот же номер. В ФСБ указывают, что часто после такого действия трубку снимают иные лица, что объясняется использованием программ подмены телефонных номеров. Таким образом, обратный вызов направляется уже к фактическому владельцу номера.