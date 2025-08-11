Газета
ФСБ рассказала, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб

Для избежания обмана со стороны украинских спецслужб по телефону необходимо сбрасывать трубку и предостерегаться «безопасной работы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ России.

При первом контакте по телефону следует под любым предлогом прервать разговор, сообщив о намерении перезвонить. После сброса рекомендуется совершить обратный звонок на тот же номер. В ФСБ указывают, что часто после такого действия трубку снимают иные лица, что объясняется использованием программ подмены телефонных номеров. Таким образом, обратный вызов направляется уже к фактическому владельцу номера.

Служба предостерегает граждан от согласия на предложения так называемой «безопасной работы», особенно если они сопровождаются обещаниями финансовой выгоды или предоставления услуг, таких как получение вида на жительство в другом государстве. 

Мошенники стали отправлять видеокружки для обмана контактов жертвы

Технологии / Интернет и digital

«В таких случаях необходимо попросить у собеседника заведомо невыполнимые услуги и проверить реакцию», – сказал собеседник агентства. Отмечается, что кураторы из службы безопасности Украины (СБУ), как правило, не обременяют себя выполнением этих обещаний.

Отдельно в ФСБ обратились к работникам сферы логистики и курьерских служб. Их могут использовать «втемную», когда исполнитель не осознает, что является невольным участником теракта.

Украинские спецслужбы начали использовать мошеннические методы для обмана граждан России после начала российской спецоперации. Нередко жертвами мошенников становятся пенсионеры. После совершения кражи жертв шантажируют и призывают к совершению терактов.

Телефонные мошенники с Украины объясняют свой говор «ростовским происхождением»

Общество

8 августа «РИА Новости» писало, что мошенники стали проводить двухэтапные звонки, где сначала представляются службой доставки цветов и просят назвать код для подтверждения данных заказа, а затем звонят в виде сотрудников Роскомнадзора, называя предыдущий звонок небезопасным.

В начале июня в МВД рекомендовали при общении с телефонными мошенниками изображать из себя неподходящую жертву, чтобы они потеряли интерес и прекратили звонки. Специалисты также советуют придумывать неожиданные ответы, сбивающие мошенников с толку.

