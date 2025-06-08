МВД рекомендовало притворяться неподходящей жертвой для телефонных мошенников

6 июня в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с подделкой рабочих чатов. Чаще всего подобную схему злоумышленники практикуют на сотрудниках организаций в сферах образования и здравоохранения. Информация о сотрудниках подобных компаний часто публикуется на официальных сайтах. Это дает мошенниками готовый материал для создания правдоподобных фейковых аккаунтов.