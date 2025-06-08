МВД рекомендовало притворяться неподходящей жертвой для телефонных мошенников
Киберполиция рекомендует при общении с телефонными мошенниками изображать из себя неподходящую жертву, чтобы они потеряли интерес и прекратили звонки. Это поможет сохранить деньги и личные данные.
«Притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», – пояснили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ (цитата по ТАСС).
Специалисты также советуют придумывать неожиданные ответы, сбивающие мошенников с толку. Рекомендуется не брать трубку при звонках с незнакомых номеров, а для важных контактов использовать автоответчик, добавили в ведомстве.
Если звонок кажется подозрительным, его лучше проигнорировать. В УБК также рекомендуют применять голосовых помощников для фильтрации входящих вызовов.
6 июня в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с подделкой рабочих чатов. Чаще всего подобную схему злоумышленники практикуют на сотрудниках организаций в сферах образования и здравоохранения. Информация о сотрудниках подобных компаний часто публикуется на официальных сайтах. Это дает мошенниками готовый материал для создания правдоподобных фейковых аккаунтов.