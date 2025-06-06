В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с подделкой рабочих чатов

По данным ведомства, сотрудники организации получают приглашение в групповой чат в мессенджере, название которого соответствует компании, филиалу или отделу. В этом чате могут находиться аккаунты, выдающие себя за коллег, могут быть приглашены и настоящие сотрудники, не подозревающие о подмене, что создает иллюзию легитимности. В чате появляется аккаунт, который имитирует руководителя, и от его имени поступает срочное указание. Например, зарегистрироваться в определенном «корпоративном» боте для выполнения важной задачи. Для завершения действия система отправляет сотруднику SMS или уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» начинают массово делиться в чате своими кодами. Затем «руководитель» публично хвалит их за оперативность. Увидев такой пример от «коллег» и «одобрение начальства», жертва также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат.