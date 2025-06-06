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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с подделкой рабочих чатов

Ведомости

Мошенники стали чаще использовать схему с созданием поддельных рабочих чатов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, сотрудники организации получают приглашение в групповой чат в мессенджере, название которого соответствует компании, филиалу или отделу. В этом чате могут находиться аккаунты, выдающие себя за коллег, могут быть приглашены и настоящие сотрудники, не подозревающие о подмене, что создает иллюзию легитимности. В чате появляется аккаунт, который имитирует руководителя, и от его имени поступает срочное указание. Например, зарегистрироваться в определенном «корпоративном» боте для выполнения важной задачи. Для завершения действия система отправляет сотруднику SMS или уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» начинают массово делиться в чате своими кодами. Затем «руководитель» публично хвалит их за оперативность. Увидев такой пример от «коллег» и «одобрение начальства», жертва также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат.

Чаще всего подобную схему злоумышленники практикуют на сотрудниках организаций в сферах образования и здравоохранения. Такой выбор они сделали не случайно. Информация о сотрудниках подобных компаний часто публикуется на официальных сайтах. Это дает мошенниками готовый материал для создания правдоподобных фейковых аккаунтов.

Директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-банка Константин Маркелов сообщал, что сервисы защиты перехватывают порядка 82 млн мошеннических звонков ежемесячно. По его словам, в 2024 г. удалось сохранить порядка 33 млрд руб. на счетах у клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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