В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с подделкой рабочих чатов
Мошенники стали чаще использовать схему с созданием поддельных рабочих чатов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, сотрудники организации получают приглашение в групповой чат в мессенджере, название которого соответствует компании, филиалу или отделу. В этом чате могут находиться аккаунты, выдающие себя за коллег, могут быть приглашены и настоящие сотрудники, не подозревающие о подмене, что создает иллюзию легитимности. В чате появляется аккаунт, который имитирует руководителя, и от его имени поступает срочное указание. Например, зарегистрироваться в определенном «корпоративном» боте для выполнения важной задачи. Для завершения действия система отправляет сотруднику SMS или уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» начинают массово делиться в чате своими кодами. Затем «руководитель» публично хвалит их за оперативность. Увидев такой пример от «коллег» и «одобрение начальства», жертва также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат.
Чаще всего подобную схему злоумышленники практикуют на сотрудниках организаций в сферах образования и здравоохранения. Такой выбор они сделали не случайно. Информация о сотрудниках подобных компаний часто публикуется на официальных сайтах. Это дает мошенниками готовый материал для создания правдоподобных фейковых аккаунтов.