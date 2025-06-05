Т-банк: около 80% звонков на мобильные телефоны делают мошенники
Порядка 22 млн звонков в месяц поступает на мобильные телефоны абонентов в рамках мошеннических схем и это 80% от общего количества вызовов, сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-банка Константин Маркелов, передает ТАСС.
По словам Маркелова, с помощью блокировки транзакций в 2024 г. удалось сохранить примерно 33 млрд руб., которые пользователи пытались передать мошенникам. Он объяснил, что при таком механизме можно продолжать пользоваться банковскими картами и остальными услугами, но средства не отправляются на подозрительные счета.
Карта при этом тоже может быть заблокирована на короткий срок – «от нескольких секунд до нескольких минут». Это происходит, если система обнаруживает слишком большие или нетипичные переводы. а также слишком много транзакций по количеству.
29 мая ВТБ сообщал о росте мошенничества в отношении молодежи в два раза с начала 2025 г. По данным банка, преступники манипулируют доверием несовершеннолетних, чтобы получить доступ к денежным средствам. Среди популярных схем мошенников в банке отметили поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в соцсетях, обман через онлайн-игры и приложения, удаленное управление устройствами.