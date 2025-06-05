Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Т-банк: около 80% звонков на мобильные телефоны делают мошенники

Ведомости

Порядка 22 млн звонков в месяц поступает на мобильные телефоны абонентов в рамках мошеннических схем и это 80% от общего количества вызовов, сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-банка Константин Маркелов, передает ТАСС.

По словам Маркелова, с помощью блокировки транзакций в 2024 г. удалось сохранить примерно 33 млрд руб., которые пользователи пытались передать мошенникам. Он объяснил, что при таком механизме можно продолжать пользоваться банковскими картами и остальными услугами, но средства не отправляются на подозрительные счета.

Карта при этом тоже может быть заблокирована на короткий срок – «от нескольких секунд до нескольких минут». Это происходит, если система обнаруживает слишком большие или нетипичные переводы. а также слишком много транзакций по количеству.

29 мая ВТБ сообщал о росте мошенничества в отношении молодежи в два раза с начала 2025 г. По данным банка, преступники манипулируют доверием несовершеннолетних, чтобы получить доступ к денежным средствам. Среди популярных схем мошенников в банке отметили поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в соцсетях, обман через онлайн-игры и приложения, удаленное управление устройствами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных