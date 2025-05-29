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ВТБ зафиксировал рост мошенничества в отношении молодежи в два раза

Ведомости

Активность мошенников, направленная на молодежь и подростков, растет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. С начала 2025 г. число хищений удвоилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

По данным ВТБ, преступники стали использовать методы социальной инженерии и цифровые технологии. Они манипулируют доверием несовершеннолетних, чтобы получить доступ к денежным средствам.

«Основная рекомендация родителям – объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в мессенджерах и устанавливать подозрительные приложения», – отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

Среди популярных схем мошенников в банке отметили поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в соцсетях, обман через онлайн-игры и приложения, удаленное управление устройствами.

28 мая в МВД сообщили, что в I квартале 2025 г. от действий мошенников пострадали 3000 детей. Причинами увеличения количества случаев кибермошенничества он посчитал цифровизацию, недостаточный уровень технической грамотности и критического мышления подрастающего поколения, а также навыков противостоять обману и манипуляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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