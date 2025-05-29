ВТБ зафиксировал рост мошенничества в отношении молодежи в два раза
Активность мошенников, направленная на молодежь и подростков, растет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. С начала 2025 г. число хищений удвоилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.
По данным ВТБ, преступники стали использовать методы социальной инженерии и цифровые технологии. Они манипулируют доверием несовершеннолетних, чтобы получить доступ к денежным средствам.
«Основная рекомендация родителям – объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в мессенджерах и устанавливать подозрительные приложения», – отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
Среди популярных схем мошенников в банке отметили поддельные онлайн-вакансии, запугивание через телефонные звонки, фейковые новости и слухи в соцсетях, обман через онлайн-игры и приложения, удаленное управление устройствами.
28 мая в МВД сообщили, что в I квартале 2025 г. от действий мошенников пострадали 3000 детей. Причинами увеличения количества случаев кибермошенничества он посчитал цифровизацию, недостаточный уровень технической грамотности и критического мышления подрастающего поколения, а также навыков противостоять обману и манипуляции.