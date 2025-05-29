ВТБ зафиксировал рост мошенничества в отношении молодежи в два раза

28 мая в МВД сообщили, что в I квартале 2025 г. от действий мошенников пострадали 3000 детей. Причинами увеличения количества случаев кибермошенничества он посчитал цифровизацию, недостаточный уровень технической грамотности и критического мышления подрастающего поколения, а также навыков противостоять обману и манипуляции.