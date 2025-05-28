В РФ 3000 детей пострадали от действий мошенников в I квартале 2025 года

20 мая портал «Госуслуги» запустил сервис «жизненная ситуация» для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Он подсказывает, как восстановить доступ к аккаунту и быстро и безопасно сменить пароль. Теперь на портале можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста, а также пройти тест на цифровую грамотность, обучающие курсы. Доступно и чтение каталога актуальных схем мошенничества.