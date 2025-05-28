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В РФ 3000 детей пострадали от действий мошенников в I квартале 2025 года

Ведомости

Порядка 3000 мошеннических преступлений в отношении детей произошло в I квартале 2025 г., сообщил старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов на вебинаре, посвященном безопасности детей в интернете на летних каникулах.

Как отметил Елясов, количество таких преступлений возросло на 25% и это «достаточно заметный рост». Среди причин для увеличения количества случаев кибермошенничества он назвал цифровизацию, недостаточный уровень технической грамотности и критического мышления подрастающего поколения, а также навыков противостоять обману и манипуляции.

20 мая портал «Госуслуги» запустил сервис «жизненная ситуация» для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Он подсказывает, как восстановить доступ к аккаунту и быстро и безопасно сменить пароль. Теперь на портале можно подать заявление в отделение полиции и получить бесплатную консультацию от юриста, а также пройти тест на цифровую грамотность, обучающие курсы. Доступно и чтение каталога актуальных схем мошенничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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