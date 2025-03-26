Газета
Телеграм
/ Технологии

Мошенники стали отправлять видеокружки для обмана контактов жертвы

Созданное видеосообщение злоумышленники рассылают для подтверждения «подлинности» фейкового аккаунта
Мария Арялина
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Пользователю поступает видеозвонок на сотовый телефон или через Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)или Telegram от якобы курьера, злоумышленник делает запись экрана, создает из нее кружок без звука. Затем мошенник создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок отправляет в качестве подтверждения того, что это реальный человек. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера различных компаний, ставшие целями мошенников в середине марта. Участившееся использование такой схемы подтвердил «Ведомостям» представитель банка ВТБ

Схема мошенничества с видеозвонками для рынка не новая и активно используется злоумышленниками уже несколько лет, говорит представитель ВТБ. Во время видеозвонка мошенники могут делать скрины фотографий, записать голос и видео с беседой и в дальнейшем использовать в своих схемах. Помимо самой видеосвязи мошенник также может получить доступ к трансляции экрана, что позволяет злоумышленникам увидеть коды из СМС, поступающие во время разговора, уточнил собеседник. 

В последнее время действительно участились случаи, когда мошенники звонят в Whatsapp и Telegram по видео, для того чтобы сделать запись с лицом жертвы для дальнейшего использования ее в социальной инженерии, подтверждает руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева. К примеру, мошенники могут позвонить руководителю какой-нибудь организации и записать его лицо и голос. Далее либо использовать это видео в первоначальном виде и отправить жертве без звука, либо пойти еще дальше и сгенерировать несколько кружков с помощью ИИ, создав реалистичные дипфейки, уточняет она. Причем для создания качественного аудио-дипфейка нужна всего пара минут записи голоса, отметила Фомичева. 

Созданный кружок злоумышленники рассылают подчиненным условного руководителя с просьбой совершить какое-либо действие, говорит Фомичева: это может быть как попытка заставить жертву перевести деньги или предоставить доступ к примеру, в «Госуслуги», так и начальный вектор взлома какой-нибудь компании, который закончится утечкой конфиденциальной информации.

Запись видео без звука – это способ «подтвердить» реальность человека, избегая деталей, которые могли бы выдать обман – акцент или несоответствие информации, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. 

По словам генерального директора SafeTech Дениса Калемберга, «схема более чем рабочая», поскольку позволяет увеличивать конверсию в сравнении с другими вариантами мошенничества. 

Контакты жертв могут быть получены из огромного числа источников, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь  Бедеров: например, из утечек баз данных, из баз продаваемых на черном рынке, через фишинговые ссылки или из открытых источников. 

Такие схемы пока не доминируют, но их частота растет из-за доступности инструментов для редактирования видео и соцсетей как канала для атак, говорит Бедеров. Распространенность такой схемы зависит от региона и целевой аудитории, уточнил он. По его словам, около 10–20% людей склонны реагировать на такие методы, особенно если мошенники ссылаются на «проблемы с доставкой» или «блокировку счета».

Единственный способ не попасться на такие уловки – прекращение разговора с незнакомцами и отказ от использования видеосвязи при звонках с незнакомых номеров, подчеркивает представитель ВТБ. Также стоит активировать блокировку звонков с неизвестных номеров, которая вшита в функционал Telegram, заключила Фомичева.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных