Мошенники стали отправлять видеокружки для обмана контактов жертвы

В последнее время действительно участились случаи, когда мошенники звонят в Whatsapp и Telegram по видео, для того чтобы сделать запись с лицом жертвы для дальнейшего использования ее в социальной инженерии, подтверждает руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева. К примеру, мошенники могут позвонить руководителю какой-нибудь организации и записать его лицо и голос. Далее либо использовать это видео в первоначальном виде и отправить жертве без звука, либо пойти еще дальше и сгенерировать несколько кружков с помощью ИИ, создав реалистичные дипфейки, уточняет она. Причем для создания качественного аудио-дипфейка нужна всего пара минут записи голоса, отметила Фомичева.