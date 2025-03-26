Прокуратура Москвы предупредила о схеме мошенничества с якобы похищением детей
Телефонные мошенники используют схему с якобы похищением детей, чтобы вымогать деньги с их родителей. Об этом сообщила прокуратура Москвы на своем сайте.
Недавно в новой Москве пропала 15-летняя школьница. За несколько дней до этого, по словам ее матери, злоумышленники, представляясь сотрудниками службы доставки, под предлогом получения посылки узнали у девочки код доступа к порталу «Госуслуги». Несовершеннолетняя рассказала об этом маме, доступ к порталу был восстановлен. 24 марта женщина вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу часов и драгоценностей. Позднее неизвестные стали требовать $100 000 за выкуп девочки, после чего удвоили сумму, мотивируя действия активным распространением информации о похищении и розыске ребенка.
По предварительным данным, школьница по указанию мошенников выключила телефон, передала неизвестной ей девушке ценные вещи и по ее указанию находилась в квартире, где и была найдена. Расследование уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению преступных действий, находится на контроле в прокуратуре.
В ведомстве призвали законных представителей несовершеннолетних во избежание действий мошенников объяснить детям, что нужно сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, которые поступили от незнакомцев.
25 марта депутаты Госдумы единогласно приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Теперь сообщения от «Госуслуг» не будут приходить во время разговора по телефону. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и код подтверждения.
В документе сказано, что при отказе от номера телефона он будет автоматически удален из «Госуслуг» и банковских приложений. Кроме того, появится возможность использовать биометрию при получении микрозаймов. Международные вызовы будут маркировать в обязательном порядке. Государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами. Закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу средств.