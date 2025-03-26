Прокуратура Москвы предупредила о схеме мошенничества с якобы похищением детей

Недавно в новой Москве пропала 15-летняя школьница. За несколько дней до этого, по словам ее матери, злоумышленники, представляясь сотрудниками службы доставки, под предлогом получения посылки узнали у девочки код доступа к порталу «Госуслуги». Несовершеннолетняя рассказала об этом маме, доступ к порталу был восстановлен. 24 марта женщина вечером после работы обнаружила отсутствие дочери дома. Она нашла ее выключенный телефон и заметила пропажу часов и драгоценностей. Позднее неизвестные стали требовать $100 000 за выкуп девочки, после чего удвоили сумму, мотивируя действия активным распространением информации о похищении и розыске ребенка.