Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом «перерасчета квартплаты»
Мошенники, представляясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам дома и предлагают пересчитать плату за коммунальные услуги, но на самом деле они пытаются выведать персональные данные граждан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
В ведомстве предупредили, что в основном подобная схема используется злоумышленниками в отношении пенсионеров. В МВД призвали не верить таким звонкам от неизвестных.
Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 утечек баз данных. В интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, которые, в том числе, могут быть использованы мошенниками. Для защиты граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, правительство РФ в феврале внесло на рассмотрение Госдумы комплексный законопроект.
В частности, для борьбы с мошенниками предлагается ввести маркировку входящих вызовов, когда гражданин будет видеть название звонящей ему организации. Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность установления запрета на получение международных звонков, телефонные спам-обзвоны и рассылки.