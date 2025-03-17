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Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом «перерасчета квартплаты»

Ведомости

Мошенники, представляясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам дома и предлагают пересчитать плату за коммунальные услуги, но на самом деле они пытаются выведать персональные данные граждан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве предупредили, что в основном подобная схема используется злоумышленниками в отношении пенсионеров. В МВД призвали не верить таким звонкам от неизвестных.

Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 утечек баз данных. В интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, которые, в том числе, могут быть использованы мошенниками. Для защиты граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, правительство РФ в феврале внесло на рассмотрение Госдумы комплексный законопроект.

В частности, для борьбы с мошенниками предлагается ввести маркировку входящих вызовов, когда гражданин будет видеть название звонящей ему организации. Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность установления запрета на получение международных звонков, телефонные спам-обзвоны и рассылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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