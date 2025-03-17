Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом «перерасчета квартплаты»

Роскомнадзор в 2024 г. зафиксировал 135 утечек баз данных. В интернет попало свыше 710 млн записей о россиянах, которые, в том числе, могут быть использованы мошенниками. Для защиты граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, правительство РФ в феврале внесло на рассмотрение Госдумы комплексный законопроект.