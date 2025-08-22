В школах сократят изучение иностранного языка до двух часов в неделю
На изучение иностранных языков в 5-7 классах будет отведено два часа в неделю. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.
Ведомство разработало соответствующий проект приказа. Документ корректирует объем изучения иностранных языков в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.
В Минпросвещения подчеркнули, что изучение иностранных языков «остается обязательным компонентом школьной программы». Согласно сообщению ведомства, сокращение часов не отменяет предмет. Решение направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Отмечается, что базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов.
Проект приказа также предусматривает изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников с 5 по 7 классы. В 5 классе на предмет будет отведено 17 часов, в 6 и 7-ом – по 34 часа.
Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для изучения в школах с 2026 г. Об этом в начале июня сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков в беседе с ТАСС.