Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Лукойла» к штрафу по делу о взятке

Дело возбудили в апреле 2024 г. по факту дачи в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 г. взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Взятка предназначалась для «передачи взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам».