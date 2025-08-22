Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Лукойла» к штрафу по делу о взятке
Другим фигурантам – экс-сотрудникам Центральной энергетической таможни Алексею Акимову, Сергею Петровичу, Андрею Брехову – назначили штрафы до 5 млн руб., лишили званий и взыскали солидарно 3,2 млн руб.
Таможенников признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Акимов, Петрович и Брехов находились под домашним арестом. Степанов – под запретом определенных действий.
Дело возбудили в апреле 2024 г. по факту дачи в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 г. взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Взятка предназначалась для «передачи взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам».