Суд в США постановил закрыть центр для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами»
В США федеральный судья в Майами Кэтлин Уильямс подчеркнула незаконность строительства тюрьмы «Аллигатор Алькатрас», открытой по указанию американского президента Дональда Трампа, в заповеднике Эверглейдс в штате Флорида и постановила закрыть ее, сообщила газета The Guardian.
Судья определила срок для того, чтобы закрыть миграционный центр, в 60 дней. В это время также нельзя привозить в это место новых иностранных граждан. По ее мнению, объект вредит заповеднику Эверглейдс. В доказательство она напомнила, что по той же причине в 1960-х отменили и строительство крупного туристического аэропорта на этой территории.
При этом представитель губернатора-республиканца Рона Десантиса сообщил, что тюрьма продолжит работу, несмотря на решение суда.
Как пишет газета, две недели назад судья уже приостанавливала строительные работы в палаточном лагере для мигрантов, который получил критику общественности за «суровые условия, жестокое обращение с задержанными и отказ в надлежащей правовой процедуре в ожидании депортации».
В июле Трамп посетил центр, расположенный примерно в 60 км от Майами, в центре субтропических болот, населенных аллигаторами, крокодилами и питонами. Агентство Reuters отмечало, что эти образы, по задумке Белого дома, подчеркивают жесткий подход администрации к нелегальной миграции. Сам Трамп рассказывал, что изначально идея построить этот центр была шуткой.