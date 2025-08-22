Суд в США постановил закрыть центр для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами»

Судья определила срок для того, чтобы закрыть миграционный центр, в 60 дней. В это время также нельзя привозить в это место новых иностранных граждан. По ее мнению, объект вредит заповеднику Эверглейдс. В доказательство она напомнила, что по той же причине в 1960-х отменили и строительство крупного туристического аэропорта на этой территории.