Иноагент Марков заявил о желании оспорить этот статус
Политолог, экс-депутат Госдумы, а теперь иноагент Сергей Марков завил о намерении оспорить свой статус иностранного агента, если включение в реестр «официально подтвердится». Об этом он сказал «Ведомостям».
«Очевидно же, что я никакой не иноагент. Я законопослушный, патриотически ориентированный гражданин, что всем хорошо известно», – сказал он, добавив, что это для него неожиданность. По словам Маркова, включение в реестр иноагентов может быть связано с его поездкой на III Шушинский глобальный медиафорум в Азербайджане.
22 августа Маркова внесли в реестр иноагентов Минюста. Основанием стало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также причиной включения стали комментарии эксперта на «площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам».