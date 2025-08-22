«Роскосмос» показал видео с мышами на борту спутника
«Роскосмос» опубликовал кадры с борта биологического спутника «Бион-М» № 2, на которых запечатлены мыши в условиях невесомости. Видео размещено в официальном Telegram-канале госкорпорации.
На записи видно, как мыши в боксе-клетке перемещаются в невесомости со дна на потолок, руля хвостами.
20 августа с Байконура был запущен носитель «Союз-2.1б» с «Бионом-М» № 2. Аппарат проведет на орбите 30 суток и 19 сентября должен приземлиться в степи Оренбургской области.
На борту спутника находятся 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные образцы, растения и семена зерновых, бобовых и технических культур. Также в полет отправлены грибы, лишайники и материалы, выведенные из семян, которые находились в космосе на других исследовательских спутниках.
Задача миссии – изучение того, как живые организмы переносят полеты на высокоширотной орбите, где уровень радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Полученные данные станут основой для разработки методов защиты и обеспечения безопасности пилотируемых космических экспедиций, включая полеты за пределы низкой околоземной орбиты.