«Роскосмос» показал видео с мышами на борту спутника

На борту спутника находятся 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные образцы, растения и семена зерновых, бобовых и технических культур. Также в полет отправлены грибы, лишайники и материалы, выведенные из семян, которые находились в космосе на других исследовательских спутниках.