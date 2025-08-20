С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником

В ноябре 2024 г. ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 55 российских и зарубежных спутников, в том числе два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М». Аппараты призваны наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими в результате природных и антропогенных воздействий, а также за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы, распределением озона в ее верхних слоях, радиационной обстановкой.