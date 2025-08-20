С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником
Со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур в 20:13 мск вылетела ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» №2. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».
Предполагается, что «Союз-2.1б» проведет в космосе 30 суток. 19 сентября он должен приземлиться в степях Оренбургской области.
На борту биологического спутника находятся 75 мышей, приблизительно 1500 мух дрозофил, клеточные культурные образцы, а также растения и образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос были отправлены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выведенных из семян, которые ранее находились в космосе на других исследовательских спутниках.
Позже «Роскосмос», что ракета-носитель вывела спутник «Бион-М» №2 на околоземную орбиту.
Цель данного проекта заключается в изучении того, как живые организмы переносят полеты на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации превышает таковой на орбите Международной космической станции на одну треть. Результаты проведенных исследований станут основой для разработки методов защиты и обеспечения пилотируемых космических полетов, включая миссии за пределы низкой околоземной орбиты.
25 июля с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М», а также 18 попутными спутниками. Ожидается, что аппараты будут делать снимки Земли, отслеживать местоположения воздушных и морских судов, а также изучать космические процессы.
В ноябре 2024 г. ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 55 российских и зарубежных спутников, в том числе два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М». Аппараты призваны наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими в результате природных и антропогенных воздействий, а также за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы, распределением озона в ее верхних слоях, радиационной обстановкой.