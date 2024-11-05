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«Союз-2.1б» вывел на орбиту два спутника «Ионосфера-М»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 55 российских и зарубежных спутников, в том числе два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М». Об этом сообщил «Роскосмос».

Спутники войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки – «Ионозонд». Еще два аппарата – «Ионосфера-М» №3 и №4 – планируют вывести на орбиту в 2025 г.

Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими в результате природных и антропогенных воздействий, а также за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы, распределением озона в ее верхних слоях, радиационной обстановкой.

Кроме космических аппаратов «Ионосфера-М» на орбиту выведены 53 малых спутника, в том числе два первых в истории частных спутника, а также 21 университетский и один школьный спутник.

21 октября «Роскосмос» зафиксировал около 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. За объектами установлена слежка для оценки степени влияния на российские аппараты. Эти объекты будут учтены в расчетах на опасное сближение при взятии на устойчивое сопровождение. По расчетам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября. 22 октября «Роскосмос» сообщил, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e. Спутник Intelsat-33e был запущен в космос в августе 2016 г. при помощи ракеты-носителя Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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