«Роскосмос» сообщил о неопознанных объектах у спутника Intelsat-33e

Спутник Intelsat-33e был запущен в космос в августе 2016 г. при помощи ракеты-носителя Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге.