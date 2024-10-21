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«Роскосмос» сообщил о неопознанных объектах у спутника Intelsat-33e

Ведомости

«Роскосмос» зафиксировал около 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. За объектами установлена слежка для оценки степени влияния на российские аппараты, говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите – телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологический «Электро-Л», отметили в госкорпорации. Также эти объекты будут учтены в расчетах на опасное сближение при взятии на устойчивое сопровождение. По расчетам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября.

Спутник Intelsat-33e был запущен в космос в августе 2016 г. при помощи ракеты-носителя Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге.

13 октября в госкорпорации объявили о переносе расстыковки Crew Dragon с МКС из-за непогоды. 16 октября уже NASA отложило отстыковку Crew Dragon от МКС до 20 октября. В экипаж миссии Crew-8 входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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