«Роскосмос» сообщил о неопознанных объектах у спутника Intelsat-33e
«Роскосмос» зафиксировал около 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. За объектами установлена слежка для оценки степени влияния на российские аппараты, говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите – телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологический «Электро-Л», отметили в госкорпорации. Также эти объекты будут учтены в расчетах на опасное сближение при взятии на устойчивое сопровождение. По расчетам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября.
Спутник Intelsat-33e был запущен в космос в августе 2016 г. при помощи ракеты-носителя Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге.
13 октября в госкорпорации объявили о переносе расстыковки Crew Dragon с МКС из-за непогоды. 16 октября уже NASA отложило отстыковку Crew Dragon от МКС до 20 октября. В экипаж миссии Crew-8 входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.