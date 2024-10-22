«Роскосмос» зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
По данным системы, зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты спутника. Результаты анализа траекторий движения этих фрагментов показывают, что разрушение Intelsat-33e носило одномоментный и высокоэнергетический характер. «Роскосмос» предупредил о потенциальной угрозе для всех космических аппаратов, включая группировку госкорпорации в геостационарной области космического пространства.
«Сейчас осуществляется сбор координатной информации с целью выявления новых фрагментов разрушения спутника, после чего объекты "космического мусора" будут включены в расчеты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки – «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л», – говорится в сообщении.
21 октября «Роскосмос» зафиксировал около 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. За ними была установлена слежка для оценки степени влияния на российские аппараты. По расчетам специалистов, образование объектов произошло 19 октября.
Спутник Intelsat-33e был запущен в космос в августе 2016 г. при помощи ракеты-носителя Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге.