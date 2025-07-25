С «Восточного» стартовала ракета-носитель с гелиогеофизическими аппаратами
С космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М», а также 18 попутными спутниками. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».
Позже в госкорпорации сообщили, что разгонный блок ракеты успешно отделился от третьей ступени и начал выводить космические аппараты на заданные орбиты.
Как написал в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов, 17спутников предназначены для российских заказчиков, один – для иностранного.
По его информации, аппараты будут делать снимки Земли, отслеживать местоположения воздушных и морских судов, а также изучать космические процессы.
В ноябре 2024 г. ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 55 российских и зарубежных спутников, в том числе два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М». Аппараты призваны наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими в результате природных и антропогенных воздействий, а также за изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы, распределением озона в ее верхних слоях, радиационной обстановкой.