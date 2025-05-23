ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

Предыдущий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» военными был проведен 16 марта с того же космодрома «Плесецк». Тогда вывод космических аппаратов на расчетную орбиту прошел в штатном режиме. Аппараты были успешно приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.