ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
23 мая Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области. Об этом сообщает «Роскосмос» со ссылкой на министерство обороны РФ.
Запущенная ракета доставляет на орбиту космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах оборонного ведомства России.
Предыдущий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» военными был проведен 16 марта с того же космодрома «Плесецк». Тогда вывод космических аппаратов на расчетную орбиту прошел в штатном режиме. Аппараты были успешно приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.
По данным Минобороны, с запущенными спутниками установлена устойчивая телеметрическая связь, а их бортовые системы продолжают функционировать в штатном режиме.
22 апреля сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2030 г. начать создание дополнительного сегмента навигационной системы «Глонасс». Для этого госкорпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников.