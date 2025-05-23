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ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

Ведомости

23 мая Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области. Об этом сообщает «Роскосмос» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Запущенная ракета доставляет на орбиту космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах оборонного ведомства России.

Предыдущий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» военными был проведен 16 марта с того же космодрома «Плесецк». Тогда вывод космических аппаратов на расчетную орбиту прошел в штатном режиме. Аппараты были успешно приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

По данным Минобороны, с запущенными спутниками установлена устойчивая телеметрическая связь, а их бортовые системы продолжают функционировать в штатном режиме.

22 апреля сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2030 г. начать создание дополнительного сегмента навигационной системы «Глонасс». Для этого госкорпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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