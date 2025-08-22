Минтруд расширит список профессий для альтернативной службы в 2025 году

Согласно проекту, в список войдут такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.



В конце декабря 2024 г. Минтруд также предлагал дополнить список вариантов для альтернативной воинской службы. По предварительным данным, список планируют увеличить с 238 до 255 специальностей и с 1438 до 1524 предприятий. В перечень будут добавлены профессии метеоролога, лесничего, врача приемного отделения, библиотекаря, гидролога, учителя-логопеда и дефектолога, медбрата и др.