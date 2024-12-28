Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты предлагает дополнить список вариантов для альтернативной воинской службы в 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительным данным, список планируют увеличить с 238 до 255 специальностей и с 1438 до 1524 предприятий. В перечень будут добавлены профессии метеоролога, лесничего, врач приемного отделения, библиотекаря, гидролога, учителя-логопеда и дефектолога, медбрата и другие.
21 августа временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил для прохождения альтернативной воинской службы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для восполнения дефицита сотрудников.