Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

По предварительным данным, список планируют увеличить с 238 до 255 специальностей и с 1438 до 1524 предприятий. В перечень будут добавлены профессии метеоролога, лесничего, врач приемного отделения, библиотекаря, гидролога, учителя-логопеда и дефектолога, медбрата и другие.