Роспотребнадзор предупредил о распространении в РФ нового штамма коронавируса

Ведомости

В России растет число заражений новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, получившим название XFG, или «Стратус». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что ежедневное количество случаев инфицирования этим вариантом уже достигает 300–384 и продолжает увеличиваться. По словам Поповой, новый штамм обладает повышенной заразностью, однако заболевание протекает в легкой форме.

Глава ведомства пояснила, что каждый последующий геновариант вируса изменяется и приобретает особые свойства для выживания и эволюции. Попова подчеркнула важность соблюдения профилактических мер и внимательного отношения к здоровью, поскольку последствия инфекции могут быть различными.

В России распространяется новый вариант коронавируса XEC

Общество

Осенью 2024 г. Роспотребнадзор сообщал о распространении нового варианта коронавируса XEC. Симптомы XEC называли «классическими» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что разработанные вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.

