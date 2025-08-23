Роспотребнадзор предупредил о распространении в РФ нового штамма коронавируса

Осенью 2024 г. Роспотребнадзор сообщал о распространении нового варианта коронавируса XEC. Симптомы XEC называли «классическими» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что разработанные вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.