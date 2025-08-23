МЧС Киргизии приостановило поиски российской альпинистки Натальи Наговициной

Наговицина получила перелом ноги 12 августа во время спуска с вершины пика Победы. Ее напарник оказал ей первую помощь и спустился в штурмовой лагерь, чтобы позвать спасателей. На следующий день альпинисты из Италии и Германии направились к альпинистке. Достигнув места ее расположения, они оставили Наговициной необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга.