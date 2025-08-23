После падения БПЛА в Ростовской области задерживаются 38 поездов

По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА, из которых четыре воздушных цели было ликвидировано в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил в своем Telegram-канале, что дроны уничтожили в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе, а из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары. Возгорания уже потушили, никто не пострадал.