После падения БПЛА в Ростовской области задерживаются 38 поездов
Беспилотник упал в ночь на 23 августа на участке железной дороги Россошь – Сохрановка. Движение поездов удалось возобновить в кратчайшие сроки, сейчас все поезда следуют по своим маршрутам, отметили в РЖД. Из-за происшествия задерживаются 38 поездов, время отставания составляет до 3 часов 40 минут.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили за ночь семь украинских БПЛА, из которых четыре воздушных цели было ликвидировано в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил в своем Telegram-канале, что дроны уничтожили в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе, а из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары. Возгорания уже потушили, никто не пострадал.