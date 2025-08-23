В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указал он. Ночью выполнение рейсов приостанавливали в аэропортах Саратова и Волгограда, ограничения через несколько часов были сняты. В Саратове в период действия мер на запасной аэродром ушел один самолет, сообщал Кореняко.
По данным Минобороны РФ, за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Атака привела к задержке движения 38 поездов. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью, сообщало ведомство.