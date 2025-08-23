В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

По данным Минобороны РФ, за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Атака привела к задержке движения 38 поездов. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью, сообщало ведомство.