В Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются поезда

Губернатор региона Андрей Бочаров ранее сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на город Петров Вал пострадали три человека, в том числе ребенок. Один из дронов упал во дворе многоэтажного дома. В ПривЖД причиной задержки поездов на станции Петров Вал назвали «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Сейчас все 13 поездов следуют по своим маршрутам с задержками от семи минут до 2 часов 15 минут, говорится в сообщении.