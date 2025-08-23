Начальник лагеря: эвакуировать Наговицину с пика Победы невозможно
Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую после получения травмы на пике Победы в Киргизии, невозможно, группа спасателей прекратила операцию, сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.
«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю», – сказал он.
Греков добавил, что спустить альпинистку возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет». Он также подтвердил, что направлявшаяся на поиски россиянки группа спасателей прекратила операцию. О том, что поиски Наговициной приостановлены, ранее сообщил также представитель МЧС республики.
Наговицина получила перелом ноги 12 августа во время спуска с вершины пика Победы. Альпинисты из Италии и Германии направились к россиянке, оставили ей необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга.
16 августа к месту происшествия направили вертолет министерства обороны Киргизии. Из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, в результате чего пострадали два человека. К месту инцидента вылетел другой вертолет оборонного ведомства страны. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин выразил мнение, что спасти российскую альпинистку практически невозможно.