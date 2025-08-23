Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Начальник лагеря: эвакуировать Наговицину с пика Победы невозможно

Ведомости

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую после получения травмы на пике Победы в Киргизии, невозможно, группа спасателей прекратила операцию, сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю», – сказал он.

Греков добавил, что спустить альпинистку возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет». Он также подтвердил, что направлявшаяся на поиски россиянки группа спасателей прекратила операцию. О том, что поиски Наговициной приостановлены, ранее сообщил также представитель МЧС республики.

Наговицина получила перелом ноги 12 августа во время спуска с вершины пика Победы. Альпинисты из Италии и Германии направились к россиянке, оставили ей необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга.

16 августа к месту происшествия направили вертолет министерства обороны Киргизии. Из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, в результате чего пострадали два человека. К месту инцидента вылетел другой вертолет оборонного ведомства страны. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин выразил мнение, что спасти российскую альпинистку практически невозможно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных