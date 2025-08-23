Сотрудник РЖД стал одним из пострадавших при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Кроме того, в результате атак в регионе задерживаются 13 пассажирских поездов. В ПривЖД причиной задержки назвали «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Сейчас все 13 поездов следуют по своим маршрутам с задержками от семи минут до 2 часов 15 минут, говорится в сообщении.