В Москве началось прощание с режиссером Юрием Бутусовым
В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина началась гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову, передает ТАСС.
У театра выстроилась очередь из желающих попрощаться с режиссером, погибшим 9 августа во время отдыха в Болгарии. У входа в театр под афишей спектакля «Барабаны в ночи», который Бутусов поставил в 2016 г., появился стихийный мемориал: люди принесли цветы, фотографии и свечи.
На основной сцене, как пишет ТАСС, установили урну с прахом, она украшена декорациями из московских спектаклей режиссера. По данным агентства, венки прислали коллективы мхатовцев, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, театра «Студия театрального искусства» (СТИ) и другие. Сообщалось, что по завершении церемонии прощания урна с прахом режиссера будет доставлена в Санкт-Петербург, где пройдут похороны.
10 августа директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии. Он был там вместе с женой и двумя детьми. Режиссер с 1990-х по 2022 г. служил в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1996 г. он начал работу в Театре им. Ленсовета, в 2002 г. – поступил на службу в театр «Сатирикон».
С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а затем стал организатором режиссерского курса в ГИТИСе. С 2022 г. он работал в Европе.