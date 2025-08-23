Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики

Он родился 19 февраля 1967 г. в Днепропетровске. В журналистику пришел в 1996 г., работал на украинских телеканалах, а с 2006 г. стал киевским собкором ВГТРК. После событий 2014 г. возглавил украинское отделение «РИА Новости». После освобождения вошел в Совет по правам человека при президенте РФ, продолжая работу в медиагруппе «Россия сегодня». Возглавлял Radio Sputnik, создавал аналитические материалы и авторские программы.