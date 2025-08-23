Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики
Смерть исполнительного директора, члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилла Вышинского является утратой для мировой журналистики. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она также отметила, что Вышинский «пытался достучаться до мирового сообщества для того, чтобы донести правду» о действиях Киева.
Вышинский скончался 23 августа после тяжелой болезни.
Он родился 19 февраля 1967 г. в Днепропетровске. В журналистику пришел в 1996 г., работал на украинских телеканалах, а с 2006 г. стал киевским собкором ВГТРК. После событий 2014 г. возглавил украинское отделение «РИА Новости». После освобождения вошел в Совет по правам человека при президенте РФ, продолжая работу в медиагруппе «Россия сегодня». Возглавлял Radio Sputnik, создавал аналитические материалы и авторские программы.