Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в кабмин

Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в кабминИдею ранее поддержал президент
Законопроект, который позволит регионам вводить запрет на продажу вейпов, направлен на заключение в правительство. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Депутат напомнил, что президент Владимир Путин ранее поддержал идею запрета на продажу вейпов в регионах России. С такой инициативой к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. Нас уже поддержал Роспотребнадзор, но после одобрения президента уверен, что поддержат и остальные органы власти», – написал Метелев.
Парламентарий сообщил и о других законопроектах, связанных регулированием этой сферы. В частности, предлагается установить минимальную площадь для магазина (20 кв.м), где можно продавать вейпы, запретить ввоз вейпов и жидкостей для них в Россию, а также приостанавливать работу точек за продажу насвая и снюса детям. Полная остановка торговли позволит соблюдать требования законов, считает Метелев.
На этой неделе Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил на этом фоне, что абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов, парламентарии в ближайшие два месяца выйдут на принятие соответствующего законопроекта.