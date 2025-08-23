Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в кабмин

Парламентарий сообщил и о других законопроектах, связанных регулированием этой сферы. В частности, предлагается установить минимальную площадь для магазина (20 кв.м), где можно продавать вейпы, запретить ввоз вейпов и жидкостей для них в Россию, а также приостанавливать работу точек за продажу насвая и снюса детям. Полная остановка торговли позволит соблюдать требования законов, считает Метелев.