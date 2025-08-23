Газета
Общество

СК сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна

Ведомости

Блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества, задержан на территории Московского региона, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ. 

По данным СК, в отношении Маркаряна расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета). Блогер также был объявлен следствием в розыск.

По версии следствия, не позднее 25 февраля Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества.

Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

Общество

Фигуранта дела задержали в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции, в ближайшее время его доставят в следственный отдел и допросят. В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети интернет».

В конце января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», а также призывал к использованию беспилотников против РФ. Прокуратура направила в следственный орган материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В марте стало известно, что в отношении блогера проводится доследственная проверка.

