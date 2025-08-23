СК сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна

В конце января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», а также призывал к использованию беспилотников против РФ. Прокуратура направила в следственный орган материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В марте стало известно, что в отношении блогера проводится доследственная проверка.