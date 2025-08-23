В Санкт-Петербурге подавили беспилотник

Губернатор отметил, что поблагодарил военнослужащих сил ПВО за «четкие и слаженные действия» по подавлению БПЛА в Пушкинском районе. Дрон подавили на безопасном удалении от жилых строений, повреждений конструкций не зафиксировано, указал Белгов. По данным властей, пострадавших в результате попытки атаки также нет. После произошедшего проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности, добавил губернатор.