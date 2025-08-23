В Санкт-Петербурге подавили беспилотник
Беспилотник подавлен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что поблагодарил военнослужащих сил ПВО за «четкие и слаженные действия» по подавлению БПЛА в Пушкинском районе. Дрон подавили на безопасном удалении от жилых строений, повреждений конструкций не зафиксировано, указал Белгов. По данным властей, пострадавших в результате попытки атаки также нет. После произошедшего проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности, добавил губернатор.
Ранее 23 августа средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Ленинградской области. Все дроны были уничтожены в Тосненском районе, обошлось без жертв и разрушений. Росавиация на фоне атак ввела ограничения на полеты в аэропорту «Пулково», на фоне мер фиксируются задержки и отмены рейсов.