Минздрав Газы сообщил о новых случаях смерти людей из-за голода

Минздрав Газы сообщил о новых случаях смерти людей из-за голодаОбщее число жертв в анклаве достигло 281 человека, из них 114 детей
За последние сутки в секторе Газа зарегистрировало восемь новых случаев смерти, причиной которых стали голод и недоедание. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения анклава.
В том числе за последние 24 часа от голода умерли двое детей, говорится в сообщении. Общее число жертв голода и недоедания, по данным ведомства, достигло 281 человека, из них 114 детей.
21 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы. На следующий день в секторе Газа было впервые официально объявлено состояние катастрофического голода, следует из совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения. Сообщалось, что ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.
Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.