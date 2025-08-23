Минздрав Газы сообщил о новых случаях смерти людей из-за голода

21 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы. На следующий день в секторе Газа было впервые официально объявлено состояние катастрофического голода, следует из совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения. Сообщалось, что ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.