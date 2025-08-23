Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Пензе
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
23 августа Росавиация также вводила аналогичные ограничения в аэропортах Саратова («Гагарин»), Волгограда, Калуги («Грабцево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Нижнего Новгорода («Стригино»). Сейчас мера продолжает действовать в воздушных гаванях всех перечисленных городов, кроме Волгограда и Саратова.
В Минобороны сообщали, что в период с 14:00 по 17:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над семью регионами РФ. Больше всего БПЛА (10) сбили над Калужской областью, еще семь – над Брянской. Над Новгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Ленинградской – четыре, три БПЛА – над Тверской областью, два – над Смоленской. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской.