Силы ПВО за три часа сбили 32 дрона над семью регионами
В период с 14:00 по 17:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Больше всего БПЛА (10) сбили над Калужской областью, еще семь – над Брянской. Над Новгородской областью ликвидировали пять беспилотников, над Ленинградской – четыре, три БПЛА – над Тверской областью, два – над Смоленской. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской.
Минобороны сообщало, что средства ПВО днем 23 августа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В период с 12:00 до 14:00 они ликвидировали восемь дронов над территорией Брянской области, семь было сбито в небе над Смоленской. Еще три беспилотника обнаружили над Курской областью, а два БПЛА – над Калужской.
В связи с атаками БПЛА в Ивановской области и Мордовии объявили режим опасности атаки беспилотниками. Система предупреждения ударов была приведена в действие.