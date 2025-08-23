Силы ПВО за три часа сбили 32 дрона над семью регионами

Минобороны сообщало, что средства ПВО днем 23 августа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В период с 12:00 до 14:00 они ликвидировали восемь дронов над территорией Брянской области, семь было сбито в небе над Смоленской. Еще три беспилотника обнаружили над Курской областью, а два БПЛА – над Калужской.