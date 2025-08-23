В Мордовии и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности
В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
В сообщении призвали жителей области сохранять бдительность и следить за дальнейшими сообщениями оперштаба региона.
На территории Мордовии также объявлен режим беспилотной опасности, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) днем 23 августа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами РФ. В период с 12:00 до 14:00 мск они ликвидировали восемь дронов над территорией Брянской области, семь было сбито в небе над Смоленской. Еще три беспилотника обнаружили над Курской областью, а два БПЛА – над Калужской, говорится в сообщении.
Всего за ночь российские системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Атака привела к задержке движения 38 поездов. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью, сообщало Минобороны.