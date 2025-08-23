При задержании в Кубинке блогер Маркарян спрятался в багажнике
Блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества, спрятался в багажнике автомобиля, когда его остановили сотрудники ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД РФ.
Полицейские остановили машину на Можайском шоссе возле подмосковной Кубинки. Они задержали Маркаряна и доставили в территориальный отдел полиции.
Как рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах, блогера уже доставили в Следственный комитет. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. По версии следствия, не позднее 25 февраля Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества.