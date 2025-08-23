При задержании в Кубинке блогер Маркарян спрятался в багажнике

Как рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах, блогера уже доставили в Следственный комитет. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).