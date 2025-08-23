«Пулково» возобновил обслуживание рейсов
В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге начался прием и выпуск рейсов после вводимых ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», – уточнил он.
Ограничения действовали в «Пулково» с 14:29 мск. На запасные аэродромы за это время ушли более 30 рейсов, а также с задержками летят более 50 рейсов.
Мера вводилась на фоне атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленобласть. В Ленобласти структурные подразделения органов власти перешли на повышенную готовность.