Структурные подразделения Ленобласти перешли на повышенную готовность

23 августа силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Тосненском районе Ленинградской области, обошлось без жертв и разрушений. Кроме того, по предварительной информации Дрозденко, были уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших также нет.