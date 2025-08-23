Структурные подразделения Ленобласти перешли на повышенную готовность

Структурные подразделения Ленобласти перешли на повышенную готовностьСилы ПВО уничтожили шесть дронов над регионом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил перейти на режим повышенной готовности всем структурным подразделениям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей региона воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест.
23 августа силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Тосненском районе Ленинградской области, обошлось без жертв и разрушений. Кроме того, по предварительной информации Дрозденко, были уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших также нет.
Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Пушкинском районе города был подавлен украинский БПЛА.