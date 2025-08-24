Газета
Главная / Общество /

Для пенсионеров предложили ввести льготный проезд по всей России

Ведомости

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство РФ законопроект о введении единого стандарта льготного проезда для пенсионеров в пригородном транспорте и электричках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст инициативы.

Законопроектом предлагается дополнить действующий закон новой статьей, обязывающей региональные власти обеспечивать пенсионерам льготный проезд по регулируемым тарифам. Стоимость проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах одного региона не должна превышать 50% от максимального тарифа. На межрегиональных маршрутах, проходящих через несколько субъектов, возможно согласование аналогичных условий.

Также предлагается установить, что стоимость проезда в пригородных поездах в пределах региона для пенсионеров не должна быть выше 70% от полной цены билета. Порядок предоставления льготы будет согласовываться с перевозчиками для компенсации их выпадающих доходов.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в федеральном законодательстве отсутствует единая норма о праве пенсионеров на льготный проезд. Бесплатный проезд предусмотрен лишь для отдельных категорий, таких как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-сироты, а пенсионерам из районов Крайнего Севера компенсируют отдельные поездки. Пенсионеры по старости оказываются в неравных условиях: в одних регионах действуют льготы, в других они отсутствуют или сильно различаются.

19 августа сообщалось, что средний размер пенсии по старости в России по состоянию на 1 июля 2025 г. составил 25 098 руб. в месяц. Для работающих пенсионеров эта сумма находится на уровне 22 100 руб., для неработающих – 25 800 руб.

