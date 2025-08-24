Для пенсионеров предложили ввести льготный проезд по всей России

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в федеральном законодательстве отсутствует единая норма о праве пенсионеров на льготный проезд. Бесплатный проезд предусмотрен лишь для отдельных категорий, таких как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-сироты, а пенсионерам из районов Крайнего Севера компенсируют отдельные поездки. Пенсионеры по старости оказываются в неравных условиях: в одних регионах действуют льготы, в других они отсутствуют или сильно различаются.