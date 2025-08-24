Минпросвещения утвердило новый обязательный список школьных предметов

«Ведомости» писали, что Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву. Апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет.