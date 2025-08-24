Газета
Главная / Общество /

Минпросвещения утвердило новый обязательный список школьных предметов

Ведомости

Минпросвещения России утвердило перечень обязательных учебных дисциплин для получения основного общего образования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Согласно новому учебному плану, в число обязательных предметов войдут: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет осуществляться на основании заявлений родителей.

В документе конкретизируется, что учебный предмет «математика» включает курсы алгебры, геометрии, а также теории вероятностей и статистики. В рамках предмета «история» будут изучаться курсы истории России, всеобщей истории и истории родного края.

Кроме того, с 2026/2027 учебного года в школьную программу будет введен новый обязательный предмет – «Духовно-нравственная культура России».

«Ведомости» писали, что Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву. Апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет.

